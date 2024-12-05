SÜPER AMATÖR LİGİ

A Grubu: Temsilimiz bu hafta Bursa’da Odunlukspor ile karşılaştı. Rakip Odunlukspor orta sıralarda yer alıyordu. Karşılaşma 4-4 gibi ilginç bir sonuçla bitti. Anadolu FK son 5 dakikada yediği gollerle galibiyeti kaçıran taraf oldu. Anadolu FK bu hafta İnegöl’de alt basamaklardaki Panayırspor’u konuk edecek.

B Grubu: Kurtuluşspor kendi sahasında lider Brgazspor’u konuk etti. Müsabakayı daha çok isteyen ve galibiyete ihtiyacı olan ev sahibi Kurtuluşspor 1-0 kazandı. Akhisar Demirspor, Bursa’da lig dördüncüsü K.Yeşildağspor ile zorlu mücadeleden 3-0 yenik ayrıldı. Lideri yenen Kurtuluşspor hafta içi de tehir olan maçta deplasmanda 4-0 kazanıp bir maç eksiği olduğu halde lig üçüncüsü oldu. Sarı – Kırmızlı ekip Cumartesi günü lider Arabayatağıspor ile puan mücadelesine girecek. Akhisar Demirspor evinde bir üst basamakta yer alan Tütünspor’u misafir edecek. Temsilcimiz maçı kaybederse kendisini zor günler bekler.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta evinde ligde kalma mücadelesi veren Çalıspor ile karşı karşıya geldi. Play-off’u hedefleyen İnegöl temsilcisi maçı 8-3 kazandı. Alanyurt Gençlik, İnegöl’de Orhangazi temsilcisi Çakırlıspor’u yenme hesapları yaparken misafir takım 3-0’lık bir galibiyet aldı. Orhaniyespor Pazar günü ligde orta sıralarda olan ve bugüne kadar iki antrenör değiştiren Fatihgücüspor’a karşı oynayacak. Alanyurt Gençlik lider Gemlikspor ile Gemlik’te karşı karşıya gelecek.

1.KÜME

1.Grup: Geçtiğimiz haftayı BAY geçen Yenicespor bu hafta deplasmanda Romanspor ile alt basamaklardan uzaklaşma mücadelesine girişecek.

2. Grup: Mobilyaspor bu hafta Emekspor ile 3-3 kalarak Bursa’dan puanla dönmeyi başardı. Mobilyaspor bu maçı kaybetseydi ligde kalma açısından durumunu zora sokacaktı. Son maçta moral bulan Mobilyaspor, İnegöl’de 10 puanlı Namık Kemalspor’u konuk edecek.

3.Grup: Doğanspor hafta sonu ligde alt basamaklarda olan Kumyakaspor’u Burgaz’da 5-1 yenerek 3 puana ulaştı. Asırlık Çınar Doğanspor ilk yarının son maçında lig ikincisi Ovaakçaspor’u evinde ağırlayacak.

4.Grup: Sekizinci haftada Cerrahspor aynı puandaki Nilüferspor 1987 ile 1-1 kalarak şampiyonluk yolunda önemli iki puan daha kaybetmiş oldu. Cerrahspor hafta sonu İnegöl’de Altınokspor ile karşı karşıya gelecek.

5.Grup: Topladığı 6 puanla 8. sırada olan Gençlergücü bu hafta 11 puanla 5. sıradaki Hürriyetspor ile karşılaştı. Bizim Gençler 2-1’lik önemli bir deplasman galibiyeti almış oldu. Gençlergücü evinde Osmangazi 19 Mayısspor ile ilk yarıyı bitirecek.

ANILARLA FUTBOL

Yakın geçmişten bir anı. Henüz cep telefonları, internet... yok. İsmail kulüp lokalinde oturur. Akınspor‘un antrenörü olan arkadaşı Metin Hocanın lokale gelmesini bekler. İsmail ile Metin Hoca yakın arkadaştır. İsmail‘in oğlu Kemal de Akınspor‘da Metin Hocanın sporcusudur.

İki yakın arkadaş akşama mahallenin kulüp lokalinde karşılaşır. Metin Hoca selam verir ve arkadaşı İsmail‘in masasına oturur. İsmail, oğlunun maçını merak etmektedir.

- Vay Metin Hocam, hoş geldin. Maçı ne yaptınız?

- Sorma kardeş be. 3-1 yenildik.

-Tüh be, canın sağ olsun. Oğlum Kemal oynadı mı?

- Oynadı be İsmail’im oynadı. Ama duygularımla oynadı. Son 10 dakikada oyuna aldım, almaz olaydım. Oğlun, o kalan sürede bir kendi kalesine gol attı, bir de penaltı yaptırdı.