Orhangazi Gençlerbirliği ile İnegöl Kuruluşspor arasında geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan maçı Gençlerbirliği İbrahim’in golü ile 1-0 kazanmıştı. Ancak maç esame listesine Gençlerbirliği kulübünün 18 yaş altı 6 sporcu yazması gerekirken listede 5 ismin yer almasından dolayı İnegöl Kurtuluş kural ihlali yapıldığını ileri sürerek maçın hükmen İnegöl Kurtuluş lehine tescil edilmesini istemişti.

Federasyon savunma istedi

İtiraz üzerine toplanan Futbol İl Disiplin kurulu, Gençlerbirliği spor kulübü ile birlikte teknik direktör Salih Ünal ve Yönetici İsmail Arslan’dan savunma istedi. Kulüp savunmalarını federasyona sunduktan sonra federasyon konu ile ilgili kararını verecek.

İbrahim Uslu