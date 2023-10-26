Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt köprüsü mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Tuncay T. Yönetimindeki 16 ZB 987 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Alaattin K. Yönetimindeki 06 DHZ 501 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yolcu Osman Ç. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayl ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi