Bursa'da 4 katlı bir binanın çatı katındaki kuş kümesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın teras katında bulunan kuş kümesinde kıvılcım nedeniyle çıkan alevler kısa sürede çatıyı sarmaya başladı. Yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, kümesteki kuşlar da bir bir kurtarıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.