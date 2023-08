Bursa'da anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesine önemli yatırımlar yapan ve eğitim kurumlarından fiziksel engellerin kaldırılması için her türlü çabayı gösteren Bursa Belediyesi, milli eğitimle geniş iş birliği ağını açtı. Başkent Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile tam bir işbirliği protokolü hazırlığında. Protokol çerçevesinde eğitim, öğretim, kentleşme, ulaşım, çevre, sıfır atık, iklim değişikliği, sağlık, spor, sosyal, kültürel, gençlik, kırsal, tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojisi, gıda, hayvancılık, afet yönetimi ve yönetişim iş alanlarında ortak projeler geliştirilecek ve uygulanacaktır.

Şehre sinerji katacak

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu protokol sayede şehrimizi ilgilendiren bir çok konuda, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de işin içine katarak ortak hareket etme, proje geliştirme ve Bursa’mıza birlikte hizmet etme imkanı bulmuş olacağız. Tabi bu tür protokollerin en önemli yararı; sinerjiye ve beyin fırtınasına zemin hazırlaması, işbirliği ile hareket etmeyi sağlaması, emek ve zaman israfını önlemesidir. Ben protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim camiasını çok önemsiyoruz. 600 binden fazla öğrencisi ve binlerce öğretmeni ile Bursa’mıza ve ülkemize güç veren eğitim camiasının önemli bir camia olduğunu düşünüyoruz. Bu protokol vesilesi ile inşallah bu işbirliğinin arttırılması, şehre sinerji olarak dönmesi, daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha yaşanılabilir bir şehir için bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürümüze de gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Önemli katkılar sunacak

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da imzalanan protokolün eğitimin camiasına önemli katkılar sunacağını kaydetti. Bursa’da 50 bin öğretmen, 600 binden fazla öğrenci ve 1,5 milyona yakın insanın katkıya ve hizmete ihtiyacı olduğunu hatırlatan Alireisoğlu, “Bu anlamda bu işbirliği protokolünün çocuklarımız için daha başarılı bir eğitim dünyasına önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Öğretmenlerimizin daha keyifli ve mutlu olabileceği şekilde çalışma ortamları ortaya çıkaracağını düşünüyoruz. Bu anlamda okullarımızdaki problemlerin çözülmesi, yeni imkanların ve onlar için yeni fırsatların ortaya çıkması noktasında bu protokolün önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Tabi ki ilçelerimiz ve okul müdürlerimiz ile burada sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli ve daha nitelikli, problemlerden uzak ve insanımızın memnun olacağı bir şekilde var olmasını önemsiyoruz. Bu protokolün buna çok güçlü katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, eğitime verdiği destek, katkı için ve ben buraya gelir gelmez bu anlamda kapımızı çaldığı için müteşekkirim” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu arasında kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Aktaş, öğlen saatlerinde Alireisoğlu'na Koza Han'ın ipek tablosunu hediye etti.