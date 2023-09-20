Dumlupınar Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kusachi DER-MEK, yeni dönemde 15 branşta yaklaşık 500 kursiyere ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Merkezi ile birlikte eğitime yönelik projeleri çerçevesinde düzenlediği Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’na (DER-MEK) yeni dönem öncesi kayıtlar sürüyor. 11 Eylül tarihinde DER-MEK’te başlayan kayıt süreci 22 Eylül’de sona erecek ve ardından yeni eğitim dönemi start alacak. Bu yıl 6 ayrı kurs merkezinde hizmet verecek olan DER-MEK ailesinin en yoğun ilgi gören merkezlerinden birisi de Kusachi oldu.

Dumlupınar Mahallesi’nde hizmet veren Kusachi DER-MEK binasında yeni dönem öncesi hazırlıklar tamamlandı. Kurs merkezinin yenilendiği ve bakımdan geçtiği Kusachi’de bu dönem 15 ayrı branşta vatandaşlara ücretsiz eğitim verilecek. Yaklaşık 500 kursiyerin katılımıyla gerçekleşecek olan Kusachi’deki eğitimlerde bu yıl dikiş, mefruşat, el nakışı, iğne oyası, örgü, ahşap boyama, resim, seramik, çini, yemek / pasta yapımı, çanta yapımı, kuaförlük, takı tasarım, filografi, epoksi ve ahşap yakma kursları açılacak.