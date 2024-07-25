Sevdanın gökyüzüne kanatlanmış halidir kuşlar.

Her kuşun bir dalı vardır. Victor Hugo

Gökyüzü karışıksa bu kuşların işi. Edip Cansever

Hayat kısa kuşlar uçuyor. Cemal Süreya

Cins kuşlar yakalanınca çırpınmaz. Montherlant

Dal da kuş eksik olmaz. Cahit Sıtkı Tarancı

Kuşlar gibi cıvıldar tattırdığın acılar. Cemal Süreya

Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

Güzel kuşları gösteren yalnız tüyleri değildir. Aesopos

Kuş kanadıyla adam atıyla. Kaşgarlı Mahmud

Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Nilgün Marmara

Eldeki tek kuş çalılıktaki iki kuşa bedeldir. Cervantes

Kuşların özgürlüğü bir yem boyu kadardır Talat Said Halman

Aynı tüyden olan kuşlar beraber uçarlar. Robert Burton

Kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanırlar. Thomas Fuller

Göç eden kuşlar gibi gidip gelir umutlarım. Barış Manço

Kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Can Yücel

En deli kuşlar içindir ulaşılmaz kıyılar. Talat Said Halman

Kuş olmayanın uçurumlar üzerine yuva kurmaması gerekir. F. Nietzsche

Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Haydar Ergülen

Kuş bakışı bakmak güzeldir fakat kuş gibi bakmamak şartıyla. Ali Suad

Her kuş kapana düşmez hatta altın yaldızlı olsa da. Hariri

Bir yastık arıyorum kuş seslerinden mühim değil sonrası. İbrahim Tenekeci

Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır. Gavin Douglas

Kuş insafsız ellerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. K. Mikszath

Kuşlar gibi yalnız yapayalnızdım açıkta. Yahya Kemal Beyatlı

Uçucu ne kadar sessiz olursa yırtıcı kuşta o kadar tehlikeli olur Graham Greene

Kuş olsun insan olsun. Yalnızlık sevmeyi bilmeyenlerin icadı. Edip Cansever

Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreya

Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Theodor Fontane

Öyle bir kuş yarat ki kendine özgürce gökyüzünde uygun ama hep senin üzerine konsun. G. Duhamel

Bir durgun sudayız konuşsak da kuş uçmuyor içimizdeki ormandan. Şükrü Erbaş

Kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ancak bu arada basit bir sanatı unuttuk kardeşçe yaşamayı.

Kuşlar gibi uçmasını balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Luther King

Kuşlar insanları neden anlamazlar çünkü onlar yazın tarlalara korkuluk dikerler kışında buğday tanesini serperler. M. Ronner

Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın göz yaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık kuşların yasını tuttuk.

Kuş pekguzelsozler.com başka bir kuşu tuzağa düşmüş görünce taneye yaklaşmaz. Sen başkalarının başına gelenden ibret al ki başkaları senden ibret almasın. Şeyh Sadi

Küçükken annem yerde ekmek görünce yükseğe koy kuşlar yer derdi. Sevdiklerimizi yüksekte tuttuk acaba kuşlar mı yedi? Can Yücel

İnsanlar zamanla birçok şeyi öğrenmişlerdir kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi fakat çok basit bir şeyi öğrenememişler İnsan gibi yaşamayı.

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