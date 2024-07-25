Sevdanın gökyüzüne kanatlanmış halidir kuşlar.
Her kuşun bir dalı vardır. Victor Hugo
Gökyüzü karışıksa bu kuşların işi. Edip Cansever
Hayat kısa kuşlar uçuyor. Cemal Süreya
Cins kuşlar yakalanınca çırpınmaz. Montherlant
Dal da kuş eksik olmaz. Cahit Sıtkı Tarancı
Kuşlar gibi cıvıldar tattırdığın acılar. Cemal Süreya
Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.
Güzel kuşları gösteren yalnız tüyleri değildir. Aesopos
Kuş kanadıyla adam atıyla. Kaşgarlı Mahmud
Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Nilgün Marmara
Eldeki tek kuş çalılıktaki iki kuşa bedeldir. Cervantes
Kuşların özgürlüğü bir yem boyu kadardır Talat Said Halman
Aynı tüyden olan kuşlar beraber uçarlar. Robert Burton
Kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanırlar. Thomas Fuller
Göç eden kuşlar gibi gidip gelir umutlarım. Barış Manço
Kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç olup kök salıyoruz. Can Yücel
En deli kuşlar içindir ulaşılmaz kıyılar. Talat Said Halman
Kuş olmayanın uçurumlar üzerine yuva kurmaması gerekir. F. Nietzsche
Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime. Haydar Ergülen
Kuş bakışı bakmak güzeldir fakat kuş gibi bakmamak şartıyla. Ali Suad
Her kuş kapana düşmez hatta altın yaldızlı olsa da. Hariri
Bir yastık arıyorum kuş seslerinden mühim değil sonrası. İbrahim Tenekeci
Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır. Gavin Douglas
Kuş insafsız ellerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. K. Mikszath
Kuşlar gibi yalnız yapayalnızdım açıkta. Yahya Kemal Beyatlı
Uçucu ne kadar sessiz olursa yırtıcı kuşta o kadar tehlikeli olur Graham Greene
Kuş olsun insan olsun. Yalnızlık sevmeyi bilmeyenlerin icadı. Edip Cansever
Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Cemal Süreya
Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar? Theodor Fontane
Öyle bir kuş yarat ki kendine özgürce gökyüzünde uygun ama hep senin üzerine konsun. G. Duhamel
Bir durgun sudayız konuşsak da kuş uçmuyor içimizdeki ormandan. Şükrü Erbaş
Kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ancak bu arada basit bir sanatı unuttuk kardeşçe yaşamayı.
Kuşlar gibi uçmasını balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. Luther King
Kuşlar insanları neden anlamazlar çünkü onlar yazın tarlalara korkuluk dikerler kışında buğday tanesini serperler. M. Ronner
Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın göz yaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık kuşların yasını tuttuk.
Kuş pekguzelsozler.com başka bir kuşu tuzağa düşmüş görünce taneye yaklaşmaz. Sen başkalarının başına gelenden ibret al ki başkaları senden ibret almasın. Şeyh Sadi
Küçükken annem yerde ekmek görünce yükseğe koy kuşlar yer derdi. Sevdiklerimizi yüksekte tuttuk acaba kuşlar mı yedi? Can Yücel
İnsanlar zamanla birçok şeyi öğrenmişlerdir kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi fakat çok basit bir şeyi öğrenememişler İnsan gibi yaşamayı.
İlginizi Çekebilir!
- Seyahat Sözleri
- Dert İle İlgili Sözler
- Kalp İle İlgili Sözler
- Gökyüzü İle İlgili Sözler
- Affetmek İle İlgili Güzel Sözler