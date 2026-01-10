Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, imar ve ruhsat süreçlerinde yaşanan evrak yükü, pafta çıktıları, ozalitler ve tekrar eden baskıların hem zaman kaybına hem de ciddi maliyetler ile kâğıt israfına yol açtığını ifade etti. Başkan Kahveci, yeni sistemle birlikte tüm sürecin tamamen dijital ortama taşındığını belirtti.

Yeni sistem sayesinde ruhsat başvuruları, proje kontrolleri, eksik bildirimleri ve onay süreçlerinin tek bir platform üzerinden, çevrim içi ve izlenebilir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Başkan Kahveci, projede emeği geçen Duru Bilişim Teknolojileri yetkililerine ve belediye personeline teşekkür etti.

Bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, imar süreçlerinde başlatılan dijital dönüşümün detaylarının paylaşılması, sistemin işleyişine ilişkin teknik sunumlar ile katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.