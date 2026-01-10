LEGO, 2024 yılından beri çalışmalarını sürdürdüğü parçasını CES 2026 kapsamında tanıttı. LEGO parçası içine yerleştirilen sensörler sayesinde artık daha yaratıcı tasarımlar yapmak mümkün. Bluetooth ile uygulamaya bağlanan bu akıllı lego parçasına farklı fonksiyonlar atamak da mümkün.

Tanıtılan bu yeni parça NFC özelliğine sahip diğer parçalarla da etkileşime girebiliyor. Hatta reaksiyon gösteriyor.

Hareketi algılayan yapısının yanı sıra ve ışık sensörlerine sahip olan bu parça içinde bulunduğu tasarımın konumunu da tespit edebiliyor.

Öte yandan bünyesinde bataryası bulunan bu parça kablosuz şarj matı ile şarj oluyor.

Akıllı lego parçasına mikrofon eklenmiş ancak bu dışarıdan gelen hareketleri algılamak için. Lego parçasının yapay zeka destekli olmadığı da aktarıldı.

Smart Brick parçasının yer alacağı ilk setlerin 1 Mart 2026 tarihinde karşımıza çıkması bekleniyor. İlk olarak 70 dolarlık Darth Vader's TIE Fighter, 100 dolarlık Luke's Red Five X-Wing ve 160 dolarlık Darth Vader's Throne Room Duel & A-Wing setlerinde kendine yer bulacak.