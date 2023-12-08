5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Kadın Hakları ve Aile İçi İletişim” konulu seminer verildi.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya'da düzenlenen seminerde; Avukat Nisa Erengül, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş ve Sosyal Çalışmacı Sevilay Vançin, mutlu aile için aile bireylerinin dikkat etmesi gerekenlere değindi.

Seminerde ayrıca, aile içinde yaşanan sorunların çözümü için bireylerin sorumluluklarına ve doğru iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Seminerde bir konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Engellilerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin kolay ulaşabildiği, çözüm aradığı ve mümkünse sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulduğu bir kurumsal yapıya dönüşmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “Personelimizin gülen bir yüzü daha işin başında birçok sorunu çözüyor” diyen Başkan Işık, seminerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Seminere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.