Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, artan hava sıcaklarına rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüren çalışma arkadaşlarına dondurma ikram etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, mesai saati gözetmeksizin çalışan, şehrimizin daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşması için çaba sarf eden çalışma arkadaşlarına dondurma ikram etti.

Kütahya Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade eden Başkan Işık, şehrin gelişmesi için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarımıza gayretleri ve özverileri için şükranlarını sundu.

Dondurma ikramında memnun kaldıklarını ifade eden mesai arkadaşları, Başkan Işık ve eşi Fatma Işık’a teşekkür etti.