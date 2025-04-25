Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında sabah saatlerinde art arda deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremin ardından verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk deprem saat 07:23'te meydana geldi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan yaklaşık altı dakika sonra, saat 07:29'da yine aynı bölgede ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 6.2 kilometre olarak açıklandı.