Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında sabah saatlerinde art arda deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremin ardından verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk deprem saat 07:23'te meydana geldi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü. Bu sarsıntıdan yaklaşık altı dakika sonra, saat 07:29'da yine aynı bölgede ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 6.2 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ