İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Kuyumcukent AVM'de uzun namlulu silahla 20 milyon lirayı alarak kaçan şahıslara yönelik operasyonda yeni gelişme yaşandı. Polis ekiplerince yapılan operasyonda olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana gelmişti. 7 kişi uzun namlulu silahlarla otopark bölümüne gelmiş, şüpheliler içeride bulunan 20 milyon lirayı araca yükleyerek olay yerinden kaçmıştı. Olay sonrası harekete geçen polis, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.