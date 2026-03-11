Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 9 bin 740 şahıs, 2 bin 868 araç incelenirken farklı suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı, 462 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 şüpheli hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı, 58 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.

Narkotik operasyonunda 5 tutuklama

Huzur uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda; 271,28 gram narkotik madde, 878 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve fişeğin yanı sıra kenevir bitkisi yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 3 şüpheli, aynı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.