Bilecikli atletizm sporcusu Ecem Uygun, Türkiye Şampiyonası'nda çifte derece elde etti.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Puanlı Atletizm Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Ecem Uygun önemli başarılara imza attı. Şampiyonada mücadele eden Ecem Uygun, 400 metre yarışında 60.19 saniyelik derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, 300 metre engelli koşuda ise 46.85'lik derecesiyle Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcu Ecem Uygun ve antrenörü Mert Moralı tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.