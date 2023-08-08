Kartepe’ye teleferik kazandırmak için gün sayan Büyükşehir, zirvede yer alan Kuzuyayla’nın ziyaretçiler için hazır olması adına da çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’yi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Teleferik projesinin yapımını hızla sürdüren Büyükşehir, teleferiğin zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projenin çalışmalarına başladı. Teleferik projesinin tamamlanmasıyla vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak.

200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. Restoranın yapımına başlanırken diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.

TELEFERİK KISA SÜREDE HAZIR

Diğer yandan Derbent’ten Kuzuyayla’ya varacak teleferik hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kısa sürede açılması planlanan Kartepe Teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yönelik yatırımları sadece üst yapı ile sınırlı kalmıyor. Alt yapıya da el atan Büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzuyayla’nın çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.