Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet yürüten Mysia Sanat Grubu’nun Kyzikos Antik Kenti’nden esinlenerek ürettiği eserler, Bandırma Müzesi’nde sergilenecek.

Mysia Sanat Grubu’nun “Kyzıkos’u Aramak” isimli yağlı boya resim sergisinin tanıtım toplantısı Bandırma Müzesi’nde yapıldı. Kyizkos Antik Kenti’nden esinlenerek yapılan yaklaşık 30 eser, “Müzeler Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 18 Mayıs Cumartesi günü Bandırma Müzesi’nde sergilenecek. Sergide Aynur Ergen, Bülent Sezgin, Nail Yurdusev, Emrah Ergen, Fatma Çayırkuşu, Münevver Bülbül, Remzi Özkara, Remziye Kurttürk, Sevginur Beytaş ve Türkan Atalay Aydın’ın eserleri yer alıyor.

Lansmanda konuşan Mysia Sanat Grubu Sözcüsü Nail Yurdusev, “Bizler Mysia denilen bölgenin adını yaşatmak isteyen ve bu mirası sahiplenen bir coğrafyanın çocuklarıyız. Mızraklarımız yok ama çıplak ellerimizle sanatımızı sürdürecek irademiz ve karanlıkla savaşmak için çarpan yüreklerimiz var. Yaşadığımız şehir olan Bandırma’da 10 sanatçı bir araya geldik. Sanat için mücadele ediyoruz. Şehrimizin sanatla ve bilimle aydınlanması için birlikte üretmeye kararlıyız. Çıktığımız ilk yolculukta Kyzıkos Antik Kenti’ne uğramak istiyoruz. Kyzıkos, Antik Çağ’ın büyük coğrafya bilgini Amasyalı Strabon’a göre bir ada olup, kıtaya iki köprü ile bağlıdır. Strabon, Kyzikos için ’köprülerin yakınında aynı ismi taşıyan, gerektiğinde kapatılabilen iki limanı ve iki yüzden fazla gemiyi alabilecek büyüklükte barınağı bulunan bir kenttir’ der. Kyzikos’un büyüklüğünden, güzelliğinden, yönetiminin mükemmelliğinden söz eder. Mükemmelliği aramak ve bu güzelliği yakından tanımak için sergimizin ismini ’Kyzikos’u Aramak’ koyduk. Müzeler Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmek üzere yaklaşık 30 eser yapmayı planlıyoruz. 18 Mayıs’ta etkinlik programıyla beraber izleyiciyle buluşacak eserlerin yegâne esin kaynağı olarak Kyzikos Antik Kenti’ni seçiyoruz” dedi.

Sergide eseri bulunan Remzi Özkara, sergiye katılan herkesin 3’er eserle katkı sunacağını belirterek, “Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Bandırma’da ilk kez böyle bir grup kuruluyor. İlk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Yurt içinde ve yurt dışında bu tür faaliyetler yaparak Bandırma’yı tanıtmak istiyoruz” dedi.

Kyzikos kazılarında gün yüzüne çıkarılan antik sütun başlığını resmeden Fatma Çayırkuşu, “Kyzikos Antik Kenti’nde bulunan Roma dönemine ait en büyük sütun başlığını resmediyorum. 2 buçuk metre yüksekliğinde, 1.90 metre çapında ve 20 ton ağırlığında olmasıyla döneminin en büyük sütun başlığı. Toprak altından bütün olarak çıkartılan tek sütun başlığı olma özelliğini de taşıyor. Amacımız genç nesillere bu görkemli yapıları tanıtmak” ifadelerini kullandı.

Remziye Kurttürk, serginin kendileri için çok özel olduğunu dile getirerek, “Konumuzun Kyzikos olması ve bu etkinliğin arkeoloji müzesinde yapılıyor olması çok mutluluk verici. Gurur duyuyorum” diye konuştu.

Eserinde Kyzikos Antik Kenti’nin o dönemki sosyal yaşamını resmetmek istediğini anlatan Bülent Sezgin, “Üzüm bağlarından üzüm toplayanlarla birlikte antik kenti vurgulamaya çalıştım” dedi.

Emrah Ergen, Kyzikos’ta bulunan ve çok ünlü olan aslan başı heykelini biraz soyutlayarak tuvale aktarmak istediğini söyledi.

Aynur Ergen ise eserinde Kyzikos dönemindeki mitolojik tanrılardan esinlendiğini anlatarak, “Biliyorsunuz ki o dönemin insanları Yunan tanrılarına inanıyorlardı. Ben de eserime Athena ile başlamak istedim. Toplam üç tane heykel çalışmam da olacak. Resmimde gün batımını kullandım. Çünkü Mysia halkının büyük depremden sonra Erdek’e göç ettiği söylenir ve Erdek’te dünyanın en güzel gün batımlarından birine sahip” ifadelerini kullandı.