Hangi Ülkenin: Fransa

Kurucusu: René Lacoste

Kuruluş Tarihi: 1933

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Andre Gillier

Alan: Moda / Giyim

Ürün: Elbise ve Aksesuarlar

Resmi Sitesi: shop.lacoste.com.tr

Lacoste Hakkında Bilgi

Lacoste giyim firması, 1933 yılında Fransa’da kurulmuştur. Kurucusu René Lacoste’dir. Lacoste giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Andre Gillier’dir. Moda / Giyim üzerine satış yapmaktadır. Elbise ve Aksesuarlar üzerine hizmet vermektedir. Lacoste resmi sitesine shop.lacoste.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

T-shirt’ün sol tarafına takma adı olan timsahı yerleştiren Lacoste, Dünya’da ilk defa bir giyim ürününün görünen yüzeyinde simge kullanan marka olmuştur.Dünya çapında bugün 1000 adedin üzeride mağazası ve 2000’in üzerinde birim ile etkinlik göstermektedir. Hisselerinin ise %65.3’ü İsviçreli Maus Freres Group’a ait olan Lacoste, 114 Ülke’de faaliyet göstermektedir.

Lacoste’nin ürettiği timsah amblemli t-shirt’ler de kendisi kadar ünlü oldu. Terletmeyen, rahat hareket ettiren ve sade olmasına rağmen göz alıcı görünümüyle insanları büyüleyen Lacoste, günümüzde de ünlü bir marka olmaya devam etmekte, aynı zamanda sporcuların ve tenisçilerin tercih ettiği markalar arasında ki yerini ilk sırada korumaktadır.

Lacoste Hangi Ülkenin

Cevap: Fransa

Lacoste Tarihi

Fransa’nın en önemli giyim ve aksesuar markalarından biri olan Lacoste, René Lacoste tarafından 1933 yılında kurulmuştur. O zamanların ünlü tenisçisi olan Lacoste, Davis Cup tenis turnuvasını kazanan ve Amerikalı olmayan ilk tenisçidir. Tenis maçlarında kullanılan giysilere seçenek olarak terlemeyi önleyen, rahat ve hareket yeteneğini artıran bir tasarım yaparak bugünkü Lacoste Polo Tişörtü yaratmıştır.

Lacoste’nin Türkiye’de Şubeleri Olan İller

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Fethiye

İstanbul

İzmir

Kayseri

Konya

Marmaris

Mersin

Muğla

Samsun

Trabzon

Lacoste Mağazasında Bulunan Ürünler

İç Giyim

Polo

Gömlek

T-shirt

Triko

Ceket & Mont

Pantolon & Şort

Rugby & Sweatshirt

Spor Giyim

Mayo & Mayo Şort

Slip On

Sneakers

Günlük Spor

Klasik

Günlük

Sandalet & Terlik

Çanta & Cüzdan

Çorap

Kemer

Saat

Şapka

Gözlük

Havlu

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