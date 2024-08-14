Hangi Ülkenin: Fransa
Kurucusu: René Lacoste
Kuruluş Tarihi: 1933
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Andre Gillier
Alan: Moda / Giyim
Ürün: Elbise ve Aksesuarlar
Resmi Sitesi: shop.lacoste.com.tr
Lacoste Hakkında Bilgi
Lacoste giyim firması, 1933 yılında Fransa’da kurulmuştur. Kurucusu René Lacoste’dir. Lacoste giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Andre Gillier’dir. Moda / Giyim üzerine satış yapmaktadır. Elbise ve Aksesuarlar üzerine hizmet vermektedir. Lacoste resmi sitesine shop.lacoste.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
T-shirt’ün sol tarafına takma adı olan timsahı yerleştiren Lacoste, Dünya’da ilk defa bir giyim ürününün görünen yüzeyinde simge kullanan marka olmuştur.Dünya çapında bugün 1000 adedin üzeride mağazası ve 2000’in üzerinde birim ile etkinlik göstermektedir. Hisselerinin ise %65.3’ü İsviçreli Maus Freres Group’a ait olan Lacoste, 114 Ülke’de faaliyet göstermektedir.
Lacoste’nin ürettiği timsah amblemli t-shirt’ler de kendisi kadar ünlü oldu. Terletmeyen, rahat hareket ettiren ve sade olmasına rağmen göz alıcı görünümüyle insanları büyüleyen Lacoste, günümüzde de ünlü bir marka olmaya devam etmekte, aynı zamanda sporcuların ve tenisçilerin tercih ettiği markalar arasında ki yerini ilk sırada korumaktadır.
Lacoste Hangi Ülkenin
Cevap: Fransa
Lacoste Tarihi
Fransa’nın en önemli giyim ve aksesuar markalarından biri olan Lacoste, René Lacoste tarafından 1933 yılında kurulmuştur. O zamanların ünlü tenisçisi olan Lacoste, Davis Cup tenis turnuvasını kazanan ve Amerikalı olmayan ilk tenisçidir. Tenis maçlarında kullanılan giysilere seçenek olarak terlemeyi önleyen, rahat ve hareket yeteneğini artıran bir tasarım yaparak bugünkü Lacoste Polo Tişörtü yaratmıştır.
Lacoste’nin Türkiye’de Şubeleri Olan İller
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Bursa
- Fethiye
- İstanbul
- İzmir
- Kayseri
- Konya
- Marmaris
- Mersin
- Muğla
- Samsun
- Trabzon
Lacoste Mağazasında Bulunan Ürünler
- İç Giyim
- Polo
- Gömlek
- T-shirt
- Triko
- Ceket & Mont
- Pantolon & Şort
- Rugby & Sweatshirt
- Spor Giyim
- Mayo & Mayo Şort
- Slip On
- Sneakers
- Günlük Spor
- Klasik
- Günlük
- Sandalet & Terlik
- Çanta & Cüzdan
- Çorap
- Kemer
- Saat
- Şapka
- Gözlük
- Havlu
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