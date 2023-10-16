Kadıköy'de gerçekleşen olay sonrasında hayatını kaybeden Davut Atakov, son yolculuğuna uğurlandı. Almanya'dan özel bir sürpriz yapmak için İstanbul'a gelen kız arkadaşı Simge Tuğcu, acı dolu bir anıya şahitlik etti. Tuğcu, "Buraya, ona sürpriz yapmaya geldim. Şimdi ise onu toprağa vermek zorunda kaldım, artık ayrılıyorum" dedi.

Anne Atakov ise acısını dile getirirken, "Kız arkadaşını tanıyordum, onun da suçu yok. Almanya'dan gelmişler, birlikte konsere gitmişlerdi. Dönüşlerinde yaşanan bu korkunç olayı kabullenmek mümkün değil. Benim yakışıklı oğluma zarar verenin, aynı acıyı yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Atakov ve kız arkadaşı Simge Tuğcu, Almanya'dan gelen Simge'nin sürprizi için Kadıköy'de bir konsere katıldı. Ancak konser sonrası yaşanan bir laf atma meselesi, Ali K. Ş. ile tartışmaya yol açtı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve Ali K. Ş., çıkardığı bıçakla Atakov'u ağır şekilde yaraladı. Ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Simge Tuğcu'nun hızlı ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ancak tüm çabalara rağmen Atakov kurtarılamadı. Polis, Ali K. Ş.'yi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Davut Atakov'un cenazesi, Bakırköy'deki Amnine Hatun Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Silivri'de bulunan Selimpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Oğulgözel Atakov, büyük bir acı ve öfke içinde, "Bunu yapan insanın ölmesini istiyorum. Hükümete sesleniyorum, bu adamın idam edilmesini istiyorum. Benim yakışıklıma kıyanın da aynı acıyı yaşamasını istiyorum" dedi. Davut Atakov'un kaybı, sevdiklerini yasa boğdu, geride büyük bir hüzün bıraktı.