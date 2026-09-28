Olay, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde yer alan Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, okul kadrosunda edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, yeğeni olduğu belirtilen A.B. tarafından tabancayla vuruldu.

Silah seslerinin duyulması üzerine durum vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından adrese ivedilikle emniyet ve sağlık birimleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrolde, talihsiz öğretmen Mehmet Bilgili'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.