İnegöl Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştireceği 2026-27 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvuruları başladı. Başvuruların 28 Eylül-09 Ekim tarihleri arasında alınacağı eğitim yardımları kapsamında, lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında 4’er bin TL olmak kaydıyla iki taksit halinde 8 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Toplamda 8 milyon TL eğitim yardımı gerçekleştirilmiş olacak.

BİN ÖĞRENCİYE 8 BİN TL EĞİTİM YARDIMI YAPILACAK

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni eğitim öğretim yılımız başladı. 2026-27 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Okulların açılmasıyla beraber ilk ve ortaokul öğrencilerimize kırtasiye yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bu kapsamda 1650 öğrencimize 2’şer bin TL destek olmak kaydıyla toplamda 3 milyon 300 bin TL destek vermiştik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bu yardımı yapmıştık. Bugün de üniversite öğrencilerimize yapacağımız eğitim yardımlarının başvuru sürecini başlatıyoruz. Toplamda bin öğrencimize 8 bin TL eğitim yardımı yapılacak. Eğitim yardımları 2 taksitte 4’er bin TL olarak Kasım ve Ocak aylarında öğrencilerimizin hesaplarına yatırılacak. Kırtasiye ve eğitim yardımlarıyla beraber toplamda 2 bin 650 öğrencimize 11 milyon 300 bin TL katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

“Gençlerimize güveniyoruz” Sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri… Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak istiyoruz. Bu düşünceyle her yıl öğrencilerimize destek olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına karınca kararınca eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz.”

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

“Başvurular 28 Eylül itibariyle başladı, 09 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular online olarak alınacak. İnegöl Belediyesi e-belediye sayfasında yer alan e-başvuru sayfasından https://ebelediye.inegol.bel.tr/Egitim/EgitimYardimiOnBasvuru/ linkinden başvurular yapılacak. Bursa adayı öğrencilerin buradaki alanları eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalarını önemli. Bir aileden iki öğrenci varsa birine yardım yapılabiliyor. Başvuracak öğrencilerin ikametinin İnegöl’de olması gerekiyor. Hem lisans hem de ön lisans öğrencileri başvuru yapabilecek. Başvuru sonuçları da yine aynı portal üzerinden açıklanacak.”