Geçtiğimiz günlerde İnegöl’de devremülk dolandırıcılığı yapıldığını gündeme gelmişti. Balıkesir Sındırgı'da bulunan Laguna Thermal Otelin adı, bazı yanlış anlamalar nedeniyle dolandırıcılık faaliyetleri ile ilişkilendirilmişti. Konuyla ilgili Laguna Thermal Otel Yönetimi tarafından basın açıklaması yapıldı.



Laguna Thermal Otel Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Değerli Basın Mensupları ve Kamuoyu,

Son günlerde basında yer alan bazı haberlerde, Balıkesir Sındırgı'da bulunan Laguna Thermal Otelimizin adı, bazı yanlış anlamalar nedeniyle dolandırıcılık faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi adına kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz.



Laguna Thermal Otel olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak amacıyla düzenlediğimiz çekilişler ve hediye tatil kampanyaları, tamamen yasal çerçevede ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Ancak, bu kampanyalarla ilgili bilgiler basında beklenenden farklı bir şekilde yansıtılmıştır.

Otelimiz, yasalara saygılı, güvenilir bir turizm işletmesidir ve misafirlerimize sağladığımız tüm hizmetlerde şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalmaktayız. Bu bağlamda, otelimizin adıyla ilgili ortaya çıkan bu durumdan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, çekiliş ve kampanyalarımızın otelimiz tarafından resmi etkinlikler kapsamında düzenlendiğini ve tüm misafirlerimize adil bir şekilde sunulduğunu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Laguna Thermal Otel Yönetimi”