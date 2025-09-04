Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için “Destek Bizden, Başarı Sizden” projesini duyurdu. İlkokul 1. sınıf öğrencilerine ücretsiz kırtasiye seti ve çanta, Edirne’ye giden öğrencilere ulaşım desteği, üniversiteyi kazananlara ise 10.000 TL nakdi yardım sağlanacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, 8 Eylül 2025’te başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi “Destek Bizden, Başarı Sizden” projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Proje kapsamında, ilçedeki tüm ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine ücretsiz kırtasiye seti ve okul çantası dağıtılacak.

Başkan Geldi, iki önemli müjde daha verdi. İlçede yaşayan ve Edirne’ye eğitim için gidip gelen öğrencilerin ulaşım ücretlerinin yüzde 50’si belediye tarafından karşılanacağını belirten Başkan Geldi, “Eğitim hayatına başlayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, yeni eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.

2025’te üniversiteye yerleşen Lalapaşalı öğrencilere “Eğitim Kayıt Desteği” olarak 10 bin TL nakdi yardım verilecek.