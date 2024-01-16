Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde belediye ekipleri ilçenin çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği projelerle hem altyapıyı güçlendirmeye hem de vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı amaçlıyor.

Lapseki Belediyesi ekipleri özellikle Sahil Sitesi’nde yoğunlaşan yağmur suyu hattı çalışmalarını titizlikle yürütüyor. İlçenin altyapısını güçlendirecek bu çalışmalar, yağışlı günlerde muhtemel su birikintilerini önleyerek hem çevre sağlığını korumayı hem de vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Ekipler ayrıca, Kökez Mevkii’nde taş döşeme çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalarla birlikte, mevkideki yollar daha dayanıklı hale getirilerek ulaşım konforu artırılacak. Ayrıca, estetik açıdan da çekici bir görünüm kazandırılması planlanıyor.

Yeni Kordon çalışmaları da belediye ekiplerinin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kordon boyunca yapılacak düzenlemeler ve iyileştirmeler, bölge sakinlerine keyifli zaman geçirme imkanı sunarken, aynı zamanda çevre düzenlemesi ile şehrin genel estetiğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Lapseki Belediyesi’nin yürüttüğü bu projeler, ilçenin genel kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Belediye, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirirken, şehrin estetik ve fonksiyonel açıdan daha güzel bir yer haline gelmesi için çaba harcıyor.