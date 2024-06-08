Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısında ‘Candaroğlu kim?" tartışması yaşandı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, Belediye Başkanı Atilla Öztürk’e ’Candaroğlu’nun kim olduğunu’ sordu. Bu sırada Erdem Candaroğlu kapıyı vurarak, meclis toplantısına girdi. ‘Benim Candaroğlu, ne oldu” dedi. Genç ise, ‘senin görevin ne’ diyerek karşılık verdi. Meclis üyeleri arayarak girerek, Erdem Candaroğlu’nu dışarı çıkardı. Tartışma büyümeden son buldu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı bitime yakın ‘Candaroğlu’ kim tartışması çıktı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu‘nun kim olduğunu, Belediye Başkanı’nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvede insanların randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu içeri almıyor dediğini, kim bu Candaroğlu’nun diyerek Başkan’dan açıklamasını istedi. Bu sırada kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu, AK Partili Meclis Üyesi Hakan Genç’e, ‘benim Candaroğlu’ dedi. Diğer meclis üyelerinin Erdem Candaroğlu‘nu dışarı çıkarmasıyla tartışma büyümeden son buldu.

Yaşanan olayın ardından İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamada bulunan AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, “Belediye Meclis toplantısı bitmeye yakın kendim de esnaf olduğum için işyerimin yanındaki kahvehaneyi ziyaret ettim. Bu herkesin konuştuğu bir konu. Vatandaşlar, ne zaman Başkan’dan randevu almak istesek Erdem Candaroğlu telefonu açıyor. "Ya randevu veriyor yada sonraki zamanlara aktarıyor" diyor. Sabah işyerime vatandaşlar geldiler. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili bir problem vardı. Her zaman Başkanın yanında, her şeye müdahale ediyor. Bende ne vasıfta olduğunu sordum. Görevi nedir, ne amaçla devamlı sizin her şeyinize o bakıyor diye. Dışarıdan büyük bir öfke ile kapıya yumruk atarak girdi, "Erdem Candaroğlu benim" dedi. Ondan sonra arkadaşlar onu dışarı çıkardı. Bu bir meclis toplantısı, meclis Lapseki’nin namusudur. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başkan ise sessiz kaldı. Bir şey diyemedi. "Arkadaşım" dedi ama yani hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı olmayan adamın orada gezmesi doğru değil. İlk defa mecliste böyle hiç tasvip etmediğim olaylar oldu. Yakıştıramadım” dedi.

AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, Erdem Candaroğlu ile Belediye Meclis toplantısında yaşadığı tartışma sonrası konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Tartışmanın ardından AK Partililer dün Lapseki Belediyesi önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, meclis toplantısına vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu‘na ve bu olaya tepkisiz kalan İyi Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk’e tepki gösterdi. AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Hasan Engin’in de hazır bulunduğu basın açıklamasında AK Parti Lapseki Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Filiz Özer Teoman yaptığı açıklamada bu davranışın takdirini Lapseki halkına bıraktıklarını belirterek, “Bildiğiniz üzere seçim biteli 2 ay oldu. Milletimizin takdiri baş göz üstüne. Lapseki’mizin vermiş olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Bizler de verilen görevler çerçevesinde geçtiğimiz 2 aylık zaman zarfı içerisinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve tepkileri belediye meclisinde aktarmaya devam ediyoruz. 7 Haziran 2024 tarihinde Belediye meclisinde halka açık ve canlı yayınlarla seyir eden meclis toplantısında öncelikle toplumsal değerleri hiçe sayarak, siyasi nezaketinde içerisinde yer almayan bir şekilde toplantının nizamı bozulmuştur. Bu hareketle Lapseki Belediye meclisi itibar kaybına uğramıştır. Ama en üzücü olan da seçimlerin gerçek tarafı olan seçmene hakaret edilmekte. İşleyiş aksatılmakta ve hiçbir etik anlayışına sığmayacak tavırlar takınılmaktadır. Kuruluşundan bu yana Lapseki’miz de ve belediyemizde bu tür hareketlere hiçbir belediye başkanı tarafından müsaade edilmediğini tüm Lapseki halkı bilmektedir. Lapseki halkı adına şuursuzca yapılan bu hareketin hesabının sorulması için gerekli kurum ve kuruluşlara şikayetlerde bulunacağız. Konunun da takipçisi olacağız. Takdir Lapseki halkınındır” dedi.