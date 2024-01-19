Lapseki Belediyesi, ‘Karneler Sizden, Şenlik Bizden’ sloganıyla 21-23 Ocak tarihleri arasında Lapseki Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde çocuk şenliği düzenleyecek.

Lapseki Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde 21 Ocak ile 23 Ocak tarihlerinde saat 11.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte ebru, seramik, ahşap, keçe, taş baskı ve kum sanatı gibi birbirinden eğlenceli atölyelerle çocuklar, yeteneklerini keşfedecekler. Ayrıca, renkli maskot karakterlerin ve transformans robotunun yanı sıra akülü arabalar ve çeşitli oyun parkları da etkinliğin keyifli anları arasında yer alacak. Sihirbaz gösterileri ve tiyatro performansları ise çocukları büyüleyecek, onlara unutulmaz anlar yaşatacak. Organizasyon, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli sanat dallarını bir araya getiriyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları mutlu etmek ve onlara unutulmaz hatıralar yaşatmak en büyük hedefimiz. Bu şenlik, ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getirerek, güzel zaman geçirmelerini sağlayacak" dedi.

Hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Lapseki Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir deneyim sunmayı amaçlıyor.