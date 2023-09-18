Çanakkale’nin Lapseki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi.

Lapseki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25 Eylül İlkokulu’nda ‘İlk Öğretim Haftası’ etkinliği gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından ABC isimli müzikli gösterisi, okul türküsü, şiiri, ilk öğretim haftası şiiri, fikirler ölmez isimli gösterisi sunuldu.

Etkinlik 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine bayrak ve çiçek takdimiyle son buldu.

Programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, okul öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İlçe kaymakamı Emre Öztürk’ü makamında ziyaret etti.