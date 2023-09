Bireylerin çalışma hayatları eskiye oranla günümüzde daha zordur. Eski zamanlarda çalışan bireyler kullanmış oldukları hizmetler ile ayrıntılı haklara sahip iken günümüzdeki hizmetler birçok alanda hakka sahip olmamıza rağmen belirli gerekçeler sunarak haklarımızı kullanmayı zor bir hale getiriyorlar. Bireylerin çalışmasının temel kaynağı geçinmek olsa bile emekli olmakta günümüzde gündemde olan durumlardan bir tanesi. Eski zamanlarda çalışmaya başlamış olanların günümüzdeki emeklilik problemlerinin değişmesiyle emeklilik durumları uzatılabiliyor. Sizlerde bu gibi durumlardan etkilendiyseniz emeklilik yaşınızı ve değişen SGK emeklilik şartlarını okuyabilirsiniz. Emeklilikte yer alan prim sayısı ve iş giriş tarihi oldukça önemli rol oynar. Sizleri de etkileyen bu unsur her alanda karşınıza çıkabilir. Emeklilik için gerekli olan şartlardan bir tanesi yaş ve primlerdir.

Güncellenen SGK emeklilik şartları arasında erkeklerin toplam 7000 günü doldurması ve 60 yaşına gelmesi gerekmektedir. Bunun dışında tercih edilebilecek bir diğer yol erkeklerin 60 yaşına gelmesi, 25 yıldan beri sigortalı olması ve 4500 günü doldurmasıdır. Bu durumlarda erkekler prim sayısı, yaş ve güne göre emekli olabiliyorlar. Yeni çıkan SGK emellilik şartlarında milyonlarca kişi 60 yaş yasasına karşı çıkmaktadır. 60 yaş emeklilik için geç bir süre olduğu için bireyler haklarını savurarak emeklilik durumlarında değişim istemeye güncel olarak devem ediyorlar. Bayanlarda ise durum pek farksız sayılmaz. Kadınların toplam 7000 günü doldurması ve 58 yaşına gelmesi gerekmektedir. Bunun dışında diğer yol olarak bayanlara sunulan hizmet 58 yaşını tam doldurması, 25 yıllık sigortasının olması ve 4500 günü doldurmasıdır. Bu durumda bayanlarda emeklilik durumlarını doldurarak artık huzura kavuşabilirler. SGK emeklilik şartları arasında bayanlara sunulan bu yasada çok görülmektedir.

Bayanların toplam günlerinin erkeklerle eşit olması ve yaşlarının 58’e kadar yükseltilmesi bayanlara karşı yapılan haksızlıklar arasında yer bulmaktadır. Şartlar tamamlanana kadar emekli olan bayanların birçoğu geçmiş yıllardan işi bırakmak zorunda kalabilir. Bayanlar erkekler gibi dayanacak güce sahip olmadıkları için erken yaş yasası ile gün doldurarak emekliliklerini bekleyebilirler. 18 yaşına giren bir bayan ilk ayında sigorta yaptırırsa 25 yıllık sigortasını kolayca doldurabilir. Bu durumda 4500 gün doldurarak geriye sadece yaşını bekleme durumu kalır. Çalışmadığı sürede yaşını bekleyen kadınlar emekliliğe daha yakın olmaktadır. Bu yüzden yaş beklemek isteyen bayanlar emeklilik için öncelikle ilk işe giriş tarihini erkenden yaptırıp emekli olmak için hazırlık yapabilirler. Bu durum erkekler içinde geçerlidir. Yaş beklemek ve 25 yıllık sigorta hakkının olması bireylere sunulan avantajlar arasında yer alıyor. Yasaya uymadan eğitim kariyeri yapan ve sigorta yaptırmayanlar 7000 gün ile emekli olmak zorunda kalabiliyor. Ancak yatırılan primlere, çalışılan alanlara göre SGK emeklilik şartları değişim gösterebilir.

Bireylerin güncel konuları ele alması ve her zaman emekliliklerini düşünmesi doğal yollar arasında bulunuyor. Bu durumda sizlerde SGK hizmetinden yararlanarak emekli olmak istiyorsanız şartları inceleyerek ne zaman emekli olabileceğinizi az çok tahmin edebilirsiniz. Günümüzde yeni çıkan yasalarla emekli olmak isteyenlerin işleri bir hayli zorlaştığı için yasalar her an değişebilir. Bu durumda sizlerde takipte kalarak yeni yasaları inceleyebilirsiniz.