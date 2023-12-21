Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan, Meyve Toplama merkezinin, Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ne dönüştürülmesi ile ilgili komisyon toplantısı düzenlendi.

Lapseki Belediyesi tarafından proje çalışmaları tamamlanan, Meyve Toplama merkezinin, Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ne dönüştürülmesi ile ilgili komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü, Lapseki Belediye Zabıta Müdürü Fahrettin Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Gıda Mühendisi Erdem Düzgün ve Ziraat Mühendisi Ersin Samıkıran, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Teknikerleri Kenan Gümüş ve Gökhan Sağıç, Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Teoman, Lapseki Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas, Lapseki Ziraat Odası, Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şehir Plancısı Nesibe Palat ve Belediye personeli katıldı.