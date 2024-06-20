Çanakkale’nin kirazı, şeftalisi ve nektariniyle ünlü meyve deposu Lapseki ilçesinde, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimde ürünün verim ve kalitesini etkileyen ve tarımsal ürünlere zarar veren zararlıların bölgedeki yoğunluğunu ve gelişimlerini erken zamanda uzaktan takip edebilmek için dijital kameralı feromon tuzak sistemi kuruldu. Dijital kameralı feromon tuzak sistemi sayesinde entegre zararlı mücadelesinde üreticilerin doğru zamanda doğru ilacı yeterli miktarda kullanarak ilaçlama yapmalarını sağlamak hedefleniyor.

Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında geçen yıl kirazı, şeftalisi ve nektariniyle ünlü meyve deposu olan ilçenin belli bölgelerine yerleştirilen Dijital Feromon Tuzakları zararlı böceklere karşı adeta savaş açıldı.

ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimde ürünün verim ve kalitesini etkileyen ve tarımsal ürünlere zarar veren zararlıların bölgedeki yoğunluğunu ve gelişimlerini erken zamanda uzaktan takip edebilmek için dijital kameralı feromon tuzak sistemi kuruldu. Dijital kameralı feromon tuzak sistemi sayesinde entegre zararlı mücadelesinde üreticilerin doğru zamanda doğru ilacı yeterli miktarda kullanarak ilaçlama yapmalarını sağlamak hedefleniyor. Bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sistemi sayesinde bitki hastalık ve zararlıları konusunda mücadele çalışmaları yıl boyu takip ediliyor. İlaçlama ilanları SMS yolu ile üreticilere ulaştırılıyor.

Son yıllarda kullanımı artan ve saha gözlemlerinin kolaylaşmasını sağlayan, şeftali meyvesinin ana zararlılarından olan doğu meyve güvesi ve filiz güvesinin takibinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayan dijital feromon tuzaklara düşen zararlı sayılarının günü gününe yapılan takibiyle, ilk ilaçlama uyarısının verilişi ve arazi kontrollerinde daha net sonuçlar elde ediliyor.

Lapseki‘nin adını şeftali, nektarin ve kiraz üretim ile duyurmuş olan bir ilçe olduğunu belirten ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Yoğunluk olarak şeftali ve nektarin üretmekteyiz. Tarımda yenileşme adına, yenilik adına da dijitalleşme yolunda ilerlemekteyiz. Lapsekimize, Marmara Bölgesinde ilk defa ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak dijital toprak analiz cihazını kazandırdık. Akabinde dijital feromon tuzaklarını da ilçemize kazandırdık. Dijital feromon tuzaklar şu şekilde işlemekte, coğrafi işaret aldığımız şeftalimizin farklılığını diğer bölgelerdeki üretilen şeftalilerden farklı olduğunu ortaya koyarak, almış olduğumuz tescilli ürünümüzü bu şekilde dijital feromon tuzaklarla üreticimizi bilgilendirerek daha kaliteli, daha maksimum ürün almayı hedeflemekteyiz. Dijital feromon tuzağının olayı şudur. Üreticimize gün, derece, saat toplamlarına göre tarlasında bulunan bu dijital tuzak, doğu meyve güvesi, filiz güvesiyle ilgili mücadelesinin zamanını göstermektedir. Yoğunluk, popülasyon burada arttığı zaman üreticimizin telefonla bilgi SMS yoluyla yoğunluk arttı, ilaçlamanızı kalıntısız bir şekilde yapmak için buyrun başlayabilirsiniz demekte ve ürünlerimiz bu şekilde üretilmektedir. Lapseki şeftalisinin diğer bölgelerde üretilen şeftalilerden farklı olmasının yegane sebepleri de geçiş iklimi olması, toprak yapısının gerçekten farklılık olması, artı neyi ne şekilde üreten kişilerin, üreticilerin bir araya geldiği yerdir. Halihazırda bu dijital feromon tuzaklarla bunu biz destekleyerek üreticilerimizin daha güzel bir şekilde, zirai faaliyetlerinde bulunmalarını ve üreteceği ürünleri maksimum bir şekilde hastalık zararlardan koruyarak üretmesini sağlamaktayız. Dijital feromon tuzaklarımızdan dört farklı lokasyonda var aynı zamanda monitör dediğimiz kendi astığımız tuzaklarımız var. O tuzaklarda da biz takibini sağlamaktayız. 40 bin dekara yakın alanda biz üretim sağlamaktayız. Gün geçtikçe bu artmaktadır. Çünkü biz şeftaliyle var olan bir ilçeyiz. Şeftali coğrafi işaretimizi bu yönde aldık. Üzerinde Lapseki yazan tüm ürünleri, tüketen tüm kişiler bilinçli sağlıklı bir şekilde tüketebilirler” dedi.