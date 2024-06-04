Lapseki Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, Dalyan Mahallesi, Çanakkale Caddesi ve Millet Bahçesinde yabani ot temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Lapseki Belediyesi, şehir estetiğini korumak ve çevre düzenlemesini sürdürmek amacıyla yabani ot temizliği çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, Dalyan Mahallesi, Çanakkale Caddesi ve Millet Bahçesi gibi önemli noktalarda yabani ot temizliğine devam ediyor. Yabani ot temizliği çalışmaları, şehirdeki yeşil alanların daha bakımlı ve düzenli bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, bu çalışmalarla birlikte çevre kirliliği ve zararlı böceklerin üreme alanlarının da önüne geçilmiş oluyor.

Vatandaşlar, yapılan bu çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirirken, belediyenin çevre ve temizlik konularında gösterdiği duyarlılık takdir ediliyor. Lapseki Belediyesi’nin yabani ot temizliğinin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.