Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri tarafından süpermarket, zincir marketlerde raf ve kasa fiyatı kontrolü ile son tüketim tarihi denetimleri yapıldı.

Lapseki Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren süpermarket, zincir marketlerde raf ve kasa fiyatı kontrolü ile son tüketim tarihiyle ilgili denetim yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiketsiz satılması ile son tüketim tarihi geçmiş ürün satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürün çeşidinde zabıta ekiplerce kontrolleri yapıldı.