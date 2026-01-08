Sakarya'nın Karasu ilçesinde ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıkan 8. sınıf öğrencisi, pencereden düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S., ders işlendiği esnada lavabo ihtiyacı olduğunu belirterek sınıftan çıktı. Birinci kat koridor bölümünde bulunan pencereye oturduğu öğrenilen öğrenci, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düşerek ağır şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında öğrenci, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.