ABD merkezli patates cipsi markası Lays, satışa sunduğu bir ürün için toplatılma kararı aldı. Türkiye'de de satışa sunulan bu markanın, yalnızca ABD'ye özel üretilen 350 gramlık paketinde, daha önce açıklanmayan bir süt ürünü bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu ürünün tüketilmesinin ölümcül alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünün süt alerjisi ya da hassasiyeti olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve hatta ölümcül alerjik reaksiyonlar meydana getirebileceği konusunda uyarıda bulundu. FDA, bu durumu "Birinci sınıf" olarak güncelleyerek en yüksek tehlike seviyesini belirtti.

FDA, risk taşıyan ürünlerin yalnızca Washington ve Oregon eyaletlerinde satıldığını açıkladı. Ancak yetkililer, bu cipsin tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabileceğini belirtti.

FDA'nın verilerine göre, süt, sekiz ana gıda maddesi alerjeni arasında yer alıyor. Süt içeren bu ürünün tüketilmesi halinde alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, baş dönmesi, kramp, ses tellerinin şişmesi ve bilinç kaybı gibi ciddi belirtilere yol açabiliyor.

FRİTO-LAY'DEN AÇIKLAMA: ŞİKAYET BULUNMADI

Lays'in çatı şirketi Frito-Lay, toplatılan ürünler ile ilgili olarak bugüne kadar hiçbir alerjik reaksiyon şikayeti almadıklarını açıkladı. Ancak yine de, ürünlerin geri çağrılması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, bu tehlikeli ürünü tüketen kişilerin sağlığına zarar gelmemesi adına, son kullanma tarihi 11 Şubat 2025 olan ve "6462307xx" veya "6463307xx" üretim kodlu ürünlerin geri iade edilmesini istedi. Bu ürünlerin güvenli olmadığı ve risk taşıdığı bildirildi.

Kullanıcıların, belirtilen ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri tavsiye ediliyor.