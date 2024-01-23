LC Waikiki, alışverişi daha sosyal ve etkileşimli bir hale getirmeyi amaçlayan “Benim İçin Al” projesini duyurdu. Proje, kullanıcılara almak istedikleri ürünleri, onların adına satın alabileceğini düşündüğü yakın çevresi ile paylaşma fırsatı sunuyor.

LCWaikiki.com, alışveriş deneyimini geliştirerek kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. “Benim İçin Al” projesi, online alışverişin sadece bireysel bir deneyim olmaktan çıkıp sosyal ve paylaşılabilir bir hale gelmesini sağlıyor. Özel günlerde hediye alımlarını kolaylaştırarak, kullanıcılarına daha anlamlı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefleyen proje, müşterilerine istedikleri ürünleri çok basit bir şekilde sepet oluşturarak, satın almalarını istedikleri kişilerle paylaşma imkânı tanıyor.

Verilen bilgiye göre; "Benim İçin Al" özelliği, müşterilere sepetlerine ekledikleri ürünleri sevdikleriyle paylaşma ve bu ürünleri başkalarının adına satın alma imkânı tanıyor. Böylece, kullanıcılar sepetlerini arkadaşları, aile üyeleri veya diğer kişilerle, ürünlerin gönderilmesini istediği adres bilgilerini de tanımlayarak paylaşabiliyor. Paylaşılan kişi veya kişiler ise sadece ödemesini yapıyor.

"Benim İçin Al" projesi ile özellikle özel günlerde yapılan toplu hediye alımlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Kullanıcılar, özel günler için özel bir alışveriş sepeti oluşturup bu sepeti birden fazla arkadaşıyla paylaşarak istedikleri ürünlerin farklı kişiler tarafından satın alınmasını sağlayabiliyorlar. Yeni doğan bebeklerden evliliklere doğum günlerinden yılbaşına tüm özel günler için çözüm sunan bu özellik, kullanıcılara daha pratik ve keyifli bir hediye alışverişi deneyimi sunuyor. Proje, Şubat itibarıyla LCWaikiki mobil uygulamasında yayına girecek.