Hangi Ülkenin: Çin

Kurucusu: Liu Chuanzhi

Kurulduğu Yer: Pekin, Çin

Kuruluş Tarihi: 1984

Önemli Kişiler: Yang Yuanqing

Alan: Bilgisayar donanım & Elektronik

Çalışan Sayısı: 60.000 (2014)

Resmi Site: www.lenovo.com

Lenovo Hakkında Bilgi

Lenovo teknoloji şirketi, Liu Chuanzhi önderliğinde 11 mühendis tarafından 1984 yılında Pekin, Çin’de Legend Grup Ltd. ve Yeni Teknoloji Geliştirme A.Ş. adıyla kurulmuştur. 1988 yılında Legend şirketi bünyesine dahil olan Lenovo, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, sunucu ve bilgisayar teknolojisi aksesuar ve donanımlarının üretimini yapmaktadır. Ana binası Pekin, Çin’de yer almakta olup diğer yönetim ana iş binaları Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Singapur’da yer almaktadır. 2004 yılında Çin’de pazar lideri oldu. Git gide gelişmekte olan Lenovo 2005 yılında yaklaşık 1,75 milyar dolara IBM şirketinin Bilgisayar bölümünü satın aldı. 2009 yılına gelindiğinde HP, Dell ve Acer’den sonra %28,6 pazar payıyla dünyanın en büyük 4. bilgisayar üretici konumuna geldi. 2013 yılının 2.çeyreğinde ise global pazar payında HP’yi sollayarak yeni lider oldu.

Lenovo’nun ismi ”Le-(Legend Türkçesi: Efsane)” ve ”-novo(Latince yeni demek)” birleşmesinden oluşmuştur. Kuruluşundan itibaren ilk 20 yıl Legend ismini kullandı. Nisan 2003 yılında ”Lenovo’yu kullanmaya başladı.

Lenovo Hangi Ülkenin

Cevap: Çin

Lenovo Tarihi

Lenovo, Liu Chuanzhi ve 10 arkadaşıyla birlikte 1984 yılında yalnızca 25.000 Amerikan Doları kullanılarak New Technology Developer Inc. adıyla kuruldu. Ürettikleri Çince karakter kartı Ulusal Bilim-Teknoloji İlerleme Ödülü’nü kazandı. İlk Legend PC 1990 yılında piyasaya sürüldü. Çin’in ilk 586 kişisel bilgisayarını üreterek Pentium Çağı’na girdiler. Lenovo’nun başarıları git gide artarken 1996 yılında Çin’de ilk defa pazar payı lideri oldu ve ilk dizüstü bilgisayarlarını sundular. 1999 yılında Çin’de bulunan en büyük 100 elektronik şirket arasında 1.sıraya yükseldiler ve Asya’nın en büyük bilgisayar satıcısı oldular. DeepComp 1800 adlı süper bilgisayarları tanıtıldı ve dünyanın en hızlı 500 bilgisayarları adlı listede 43.sıraya yerleşti.

Nisan 2003’e gelindiğinde yeni logoları olan ”Lenovo” açıklandı. 2005 yılında Lenovo, parmak izi okuyucusa sahip bir milyonuncu bilgisayarı satarak dünyanın en büyük biyometrik özellikli PC satıcısı oldu. 2008 yılında Formula 1’in ana sponsoru oldu. Ocak 2014’de IBM’nin sunucu bölümünü alan Lenovo, Motorola Mobility’yi de Google’dan aldı. 2013’te Türkiye’de pazarlamada 1.sıraya yerleşti. Türkiye, Lenovo için önemli ülkeler arasında gelmektedir.

Lenovo Ürünleri

Notebook

Tablet PC

Ultrabook

Masaüstü Bilgisayar

İş istasyonları

Sunucu ve çevre birimleri

Bilgisayar Monitörleri

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