İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde belediyenin sürdürdüğü yol genişletme ve yenileme çalışması, bir leyleğin elektrik direğine yaptığı yuva nedeniyle durduruldu.

Büyükçekmece’nin Karaağaç Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yol üstündeki bir elektrik direğinde leylek yuvasında anne leylek ve yavrularını görünce çalışmaların durdurulması talimatını verdi. Başkan Akgün, üzerinde yuva bulunan elektrik direğinin gelecek yıl yeni yavrulara yuva olması için yine aynı yerine dikilmesi talimatını da verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle sürdürülen yol genişletme ve yenileme çalışması, leylek yavruları büyüyüp yuvayı terk etmelerinin ardından devam edecek.