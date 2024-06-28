Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Bir milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda Bahçeşehir Koleji’nden 29 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak birincilik elde etti. Sınava hazırlık süreçlerini anlatan birinciler, başarılarının sırlarını paylaştı.

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sonuçları, MEB tarafından bugün açıklandı. 2 Haziran’da gerçekleşen, 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda Bahçeşehir Koleji 29 birinci çıkardı. Kolej Genel Müdürü Özlem Dağ, LGS’de başarı gösteren öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, “Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’de coğrafya gözetmeksizin 65 ilimizde aynı müfredat ve öğretmen kalitesiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Güncel eğitim modellerimizi, en değerlilerimiz, öğretmenlerimizin büyük desteği ve çabasıyla öğrencilerimizle buluşturuyor ve hayata geçiriyoruz. Tüm kadromuzla yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunu, LGS ve YKS gibi sınavlarda elde ettiğimiz başarılarla görüyoruz. Geleceğin yeni nesillerini yetiştirme yolunda elde ettiğimiz bu başarılarda ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. LGS’de birinci olan tüm öğrencilerimizi tek tek tebrik ederken, onların yetişmesinde, bu başarılara ulaşmasında her zaman yanlarında olan tüm öğretmenlerimize de emekleri için canı gönülden ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan ise bu başarının sadece 1 yılda değil uzun ve sistemli çalışmalar sonucu elde edildiğini vurgulayarak, “Bugün bizim için çok güzel bir gün, öğrencilerimizden çok iyi sonuçlar aldık. Gurur tablomuz bizim için. Büyük bir emek verildi. Sadece 8’inci sınıfta elde edilen bir başarı değil, öğrencilerimizi 5’inci sınıftan itibaren sınava hazırlama çalışmaları başlıyor. 5’inci sınıf çok erken gibi görünse de 5-6-7. sınıflarda sınav kaygısını gidermek, zaman yönetimini yapabilmek adına onlarla bir ders saati sürecek şekilde deneme sınavları yapıyoruz. Deneme sınavları sonrasında öğrencilerde kavram yanılgısı var mı, öğrenme eksiği var mı, onların durumlarını belirleyerek üzerine birebir, küçük gruplar halinde iyileştirecek çalışmalar yaparız” dedi.

Öğrencilerin ders çalışma süreçlerini sosyal becerilerle de desteklediklerini söyleyen Özge Aslan, öğrencilerin bir yandan ders çalışırken diğer yandan da spor, sanat ve bilimle uğraşmalarının da önemli olduğunu vurguladı. Tercih yapacak öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Aslan, “Çevresinden duyarak yeterince bilgiye sahip olmadan tercih yapmak doğru değil. Öğrencilerin tercih yapacakları okulu mutlaka araştırmaları gerekir. İmkanları, eğitim kadroları, YKS başarısı, yurtdışı öğrenci kabulleri, sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalar gibi özelliklere bakmaları gerekiyor. Bunu yaparken de hedefleriyle eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeliler” ifadelerini kullandı.

Son anda gelen birincilik

Birinci olan öğrencilerden Ahmet Emin Yetkin, mutluluğunu dile getirirken son anda elde ettiği birincilik hikayesini şöyle anlattı:

“Sınavın başında biraz zorlandım ama sonradan yaptım. Matematikte son anda değiştirdiğim bir soru oldu. Öğretmenler “Kalemi bırakın” demeden hemen önce yanlışımı fark edip o soruyu düzelttim ve böylece birincilerden biri oldum. Sınav hazırlığı aslında bir yıl değil birkaç yıl gerektiren bir süreç. Okulum beni 5’inci sınıftan beri hazırlıyor. Çok fazla soru çözmektense verimli ve kaliteli soru çözmeyi tercih ettim.”

Motivasyonunu voleybolla sağladı

Birincilerden Nil Esen ise “Sınav sonucum için çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Sınav sürecinde düzenli bir şekilde çalıştım. Psikolojik olarak da motivasyonum yerinde olması gerekiyordu. Voleybol 8 yıldır yaptığım bir spor. O yüzden beni motive ediyor. 6’ncı, 7’nci sınıftan beri çalışıyordum aslında. Bu sene çalışmalarımı biraz daha artırdım. Kendimi sıkmadan ama verimli bir şekilde çalıştım. En önemlisi düzenli çalıştım, her gün eve gittiğimde bir planım vardı. Başarımın sırrı bence bu” dedi.

Uyku düzeni sayesinde hatalarını düzeltti

Uyku düzeninin sınav başarısına etkisini vurgulayan bir diğer birinci Özgür Emre Çelik ise “Sınava hazırlanırken özel ders almadım ya da dershaneye gitmedim. Okul bana yetti. Deneme sınavlarında bazen uykusuzluktan dolayı hatalar yaptım. Uyku düzenini sağladıktan sonra bu dikkat hataları da düzeldi. Birinci olduğum için mutluyum” şeklinde konuştu.