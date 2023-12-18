Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Karabük Gençlik Spor Voleybol Takımı’nı 3-0 yendi.

Karabük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı takımların teknik heyetleri ve voleybol severler izledi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın üstün oyunuyla tamamlanan maçta “Bizim Kızlar” ilk seti 25-11, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-13’lük skorla alarak maçı 3-0 kazandı.

2. Ligdeki mücadelesini ligin 10. Grubunda sürdüren “Bizim Kızlar” bir sonraki maçını 24 Aralık 2023 Pazar günü Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda Zonguldak DSİ ile oynayacak.