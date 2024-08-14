Linens Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye

Kuruluş Tarihi: 2000

Kurucusu: Zorlu Holding

Resmi Sitesi: http://www.linens.com.tr/

Linens Hakkında Bilgi

Linens, 2000 yılında Zorlu Holding tarafından kurulmuş bir ev tekstil markasıdır. Linens kurulduktan sonra çok kısa bir sürede hızla büyümüştür ve yurt dışına kadar açılmıştır. Türkiye’de 29 ilde 70 mağazası, yurtdışında ise 8 farklı ülkede 21 mağazası bulunmaktadır. Linens mağazalarının toplam metrekaresi 33 bindir ve 700 çalışana sahiptir. Linens’in hizmet anlayışı uzmanlaşma ve farklılaşmadır. Kısa sürede büyümeyi gelişmeyi hedefleyen bu marka hedefi doğrultusunda başarıyla ilerlemektedir. Linens’in bilinen sloganı “Evimin Güzellik Merkezi”‘dir. Modern yaşamı tercih eden, evinin dekorasyonuna meraklı, daima iyi hizmet almayı arzu eden ve ürün seçiminde titiz davranan bir hedef kitleye hitap eden LINENS, sunduğu zengin ürün çeşitliliği, ürün ve hizmet kalitesi, profesyonel mağazacılık anlayışı, uzman personeli ve artan mağaza sayısı ve her geçen gün daha da kolaylaşan ulaşım avantajı ile tüketici beklentilerinin ötesine geçen bir markadır. “Koşulsuz müşteri memnuniyeti” ve “güler yüzlü hizmet” anlayışını belirlemiş bir markadır. En büyük hedefleri “hizmette daima bir adım önde olmak”‘dır. İnsanların ev dekorasyonuna ev güzelliğine çok önem veren Linens markası, evleri dahada güzelleştirmek, şık, renkli, canlı, yaşamla iç içe ve sıcak mekanlar yaratmak amacıyla çalışmaktadır. Onlarca farklı tarza hitap eden Linens, müşterilerinin isteklerine göre hareket etmektedir.

Linens, perdeden nevresime, çarşaftan masa örtüsüne, havludan bornoza ve döşemelik kumaşlara, banyo ve mutfak takımlarından dekoratif aksesuarlara, halıdan porselene kadar pek çok ürün satışı yapmaktadır. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da hızla büyüyen ve gün geçtikçe daha fazla kitleye hitap eden bir markadır.

Linens en popüler ürünlerinden birisi olan perdeyi, müşterilerinin zevkine göre sıfırdan dikiyor gerekirse evlerine gidip ölçü alıyor ve perdenin dikimi tamamlandıktan sonra müşterilerinin evlerine monte ediyor. Tamamen müşteri memnuniyetine önem veriyor.

Linens Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

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