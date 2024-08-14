Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Şirket Tipi: Bağlı Ortaklık

Kuruluş Tarihi: 1988

Kurucusu: Victor Tsao , Janie Tsao

Merkezi: Irvine, Kaliforniya , Birleşik Devletler

Ürünleri: Hub , Yönlendiriciler , DSL / Kablo Ağ Geçitleri , Anahtarlar , Kablosuz Erişim Noktaları , Depolama ve güvenlik IP kameralar

Çalışan Sayısı: 700+

Resmi Sitesi: www.linksys.com

Linksys Hakkında Bilgi

Linksys şirketi asıl olarak, ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için veri ağı donanım ürünleri satan bir Amerika Birleşik Devletleri şirketidir. Ürünleri kablolu ve dahil kablosuz yönlendiriciler , Ethernet anahtarları, VoIP ekipmanları, kablosuz internet, video kameralar, görsel-işitsel ürünler ve ağ depolama sistemleridir.

Linksys, 1988 yılında Tayvan ülkesinin göçmenleri olan Victor ve Janie Tsao tarafından kuruldu. Daha sonra Cisco şirketi tarafından satın alındı. 2013 yılında ise Belkin şirketi tarafından satın alındı ve yeni ürünler üretip satmaya başladı. Linksys ürünleri, tüketici elektroniği mağazalarından, internet perakendecilerinden ve süpermarketler gibi büyük mağazalardan tüketicilere satılmaktadır.

Linksys Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Yönlendiricileri

BEFSR41 Ethernet yönlendirici

BEFSX41 VPN Uç Nokta Ethernet yönlendiricisi

WRT54G , Linux işletim sistemine dayanan üretici yazılımı için dikkat çekiciydi . Sürüm 5’den itibaren , flash bellek 4 MB’den 2 MB’a düşürülmüş ve Linux yerine VxWorks kullanılmıştır . 4 MB orijinal Linux modeli olarak artık kullanılabilir WRT54GL ürününün .

WRT54G2 Router ,

kullanıcının kablolarını çalıştırmadan İnternet bağlantısını kullanmasını sağlayan, kurulumu kolay bir yönlendirici idi. Kullanıcıyı , ağa erişmeye çalışabilecek bazı istenmeyen bilgisayar korsanlarına karşı koruyan bir güvenlik duvarı içerir. Bu yönlendirici, 802.11b ve 802.11g kablosuz standartlarını desteklemektedir.

Wireless-N (taslak 802.11n ) serisi ürünler.

WRT150N, 4 portlu bir 10/100 anahtar içerir ve standart bir kablosuz-G yönlendirici üzerinde üç kat, dokuz kat hız talep etti.

WRT310N, 4 portlu bir 10/100/1000 anahtar içerir ve standart bir wireless-G yönlendirici üzerinde dört kat ve on iki kat hız talep etti.

WRT610N, 4 bağlantı noktalı 10/100/1000 anahtar, eşzamanlı çift (2.4 ve 5 GHz) kablosuz bantlar, multimedya akış özellikleri ve harici bir sabit sürücüye uyum sağlamak için bir USB 2.0 depolama bağlantısı yayınladı.

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