Hangi Ülkenin: İskoçya, Büyük Britanya

Kurucusu: Thomas Lipton

Kuruluş Yeri: Glasgow, İskoçya, Büyük Britanya

Kuruluş Tarihi: 1890

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Thomas Lipton

Sahibi: Unilever

Tip: Çay

Slogan: Ne varsa çayda var

Resmi Sitesi: www.lipton.com.tr

Lipton Hakkında Bilgi

Lipton, 1890 yılında Thomas Lipton tarafından Glasgow, İskoçya, Büyük Britanya’da kurulmuştur. Hizmet Bölgesi Dünya Çapındadır. Çay üzerine kurulmuş bir şirkettir. Sloganı “Ne varsa çayda var”dır. Lipton, 2003 yılında Pepsi ile anlaşma sağlayınca Pepsi-Lipton International (LIP) kurulmuştur. Lipton’un resmi sitesine www.lipton.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Günümüz itibariyle 110’un üzerinde ülkede satış yapmakta olan Lipton, daha çok Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya ve Avustralya bölgelerinde popülerliğini sağlamaktadır. Ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda’nın haricinde Latin Amerika ve Karayipler’de de ürünlerine ulaşmak mümkündür. Lipton, ingiliz kökenli olmasına rağmen, Lipton Siyah Çay’ın İngiltere’de satışı yapılmamaktadır. Fakat Lipton Meyve Çayları İngiltere’de oldukça popülerdir.

Lipton Hangi Ülkenin

Cevap: Lipton, İskoçya, Büyük Britanya’nındır.

Lipton Tarihi

Lipton’un kurucusu Thomas Lipton 1850 yılında Glasgow’da dünyaya gelmişti. 15 yaşında babasının bakkal dükkanında iş hayatına atılmış fakat daha sonra kendi hayalleri ve yeni umutlar için Amerika’ya gitmiştir. Amerika’da pazarlama ve satış teknikleriyle ilgili bir çok bilgi edinen Thomas, babasının yerine tekrar dönmüş fakat ortaklık sağlayamamışlardır. Böylece Thomas doğup büyüdüğü şehirde adını Soyisminden alan Lipton’u kurmuş hayallerini gerçekleştirmiştir.

Lipton Markaları

Lipton Yellow Label – Thomas Lipton; Lipton’un sarı poşetlerinin ilk sürümlerini çıkardığı zaman yani 1890 yılından günümüze kadar satıldı ve markayı simgeledi. Lipton Yellow Label, çeşitli çay karışımlarından oluşmuştur ve dünya üzerinde 150 farklı ülkede satışı olan bir çay haline gelmiştir. Bu çay, poşetlerde tüketiciye sunulup, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da ilgiyle tüketilmektedir.

Lipton Ice Tea – Türkçe ismiyle Lipton Buzlu Çay anlamına gelmektedir. Lipton ve PepsiCo ikilisi tarafından satışı yapılmaktadır.

Lipton Pyramid Tea – Lipton diğer çay markalarından farklı olarak dört yüzlü torba biçimini kullanmıştır.

Lipton Pure Life – Saf yaprak anlamına gelen ve Pepsi-Lipton ikilisinin ortak satışını yaptığı bu çay, ilk olarak Kuzey Amerika’da dağıtılmıştır.

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