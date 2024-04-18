Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üniversite adayı öğrencilerini ve öğretmenlerini kampüste gezdirerek üniversiteyi tanıttı.

SUBÜ, Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üniversite adayı öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı. Teknoloji Fakültesi’nde bulunan mühendislik bölümlerini gezen öğrenciler, üniversite atmosferini yerinde yaşama ve inceleme fırsatı buldu. Ziyaret programı çerçevesinde Teknoloji Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Furkan Menevşeoğlu, Rektörlük Konferans Salonu’nda SUBÜ’ye yönelik genel tanıtım yaptı. Daha sonra Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, laboratuvarlar ve buralarda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Sınıflar ve çeşitli sosyal alanlar gezilerek tanıtıldı. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde de ağırlanan üniversite adayları, SUBÜ’nün yarışmalarda elde ettiği başarılar ve Teknofest 2024 hazırlık sürecine yönelik bilgilendirildi. Son olarak SUBÜ Stüdyoları’nın gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona erdi.