Edirne’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan müzik grubu ilk konserini verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla kurulan Edirne Müzik Akademisi’nde 200’e yakın öğrenci enstrüman kursları alıyor. Müziğe yatkın öğrencilerin belirlenmesiyle başlayan kursta, geleceğin müzisyenleri yetiştiriliyor. Haftanın 5 gün 2 saat süren kursta öğrencilere keman, vurmalı çalgılar, gitar, klarnet, piyano ve ses eğitimleri veriliyor. 6 ay önce eğitimlerine başlayan öğrenciler, ilk konserini Saraçlar Caddesi’nde verdi. Turizm etkinlikleri çerçevesinde müzikler seslendiren öğrenciler ilgiyle izlendi.

Edirne’deki farklı okullardan öğrencileri sanatla buluşturduklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, "Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan Müzik Akademisi çok güzel ilerliyor. Öğrencilerimiz bugün güzel bir icrada bulundu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı en iyi şekilde müzik ve sanatla tanıştırmış oluyoruz. Bu etkinlikte Turizm Haftası dolayısıyla sahne aldılar. İnşallah 23 Nisan’da da Trakya Üniversitesi’nde bir konser verecekler. Çocuklarımızı en iyi şekilde müzikle, sanatla tanıştırmış oluyoruz" şeklinde konuştu.