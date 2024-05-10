Mudanya Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin renkli fırça darbeleriyle hayat bulan eserlerini sergiliyor.

Mudanya’da Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları sulu boya ve akrilik boya çalışmaları, bir AVM’de düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve sanatla bağlarını güçlendirmelerine imkan tanıyan atölye çalışmalarının bir ürünü olarak dikkat çekiyor. Etkinlik, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bakan Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve eski Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Neşe Aydın ve Resim Öğretmeni Gülçin Övet, öğrencilerin sanata olan ilgisinin sürekli olması gerektiğini vurguladı. Kült film sahnelerinden esinlenen eserlerin yer aldığı sergi, 9-12 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.