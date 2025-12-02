

25 yıldır profesyonel olarak kuaförlük hizmeti veren Güder'in yeni işyeri Liva Kuaför Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar caddesi No:32A A1 adresinde hizmete açıldı.



Açılışa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven ile kalabalık davetliler katıldı.



Açılışta konuşan İşyeri Sahibi Ebru Güder“25 yıldır emek verdiğim meslek hayatımda, 15 yıldır da kendi işletmemi gururla yürütüyorum. Bugün burada, yılların tecrübesini, biriktirdiğim sevgiyi ve emeği yeni salonuma taşımış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolculuk boyunca beni yalnız bırakmayan, destekleyen tüm dostlarıma, aileme ve değerli müşterilerime gönülden teşekkür ediyorum. Yeni salonumuzda; daha yenilikçi, daha modern ve daha güçlü bir enerjiyi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven, işletme sahibine hayırlı işler, bol kazançlar diledi.



Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan işyeri gezilerek incelendi.