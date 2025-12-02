Kocaeli Karate Gelişim Ligi 2. Ayak Müsabakaları’nda mücadele eden Kartepe Belediyespor sporcuları, çeşitli kategorilerde madalya kazandı.

Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, minik ve yıldız kategorilerinde 8-13 yaş aralığındaki 550 sporcu katıldı. Müsabakalarda Kartepe Belediyespor adına +35 kiloda yarışan Hasret Gökmen birinci oldu. +53 kiloda Hayrunnisa Sadan, 25 kiloda Hafsa Akova ve erkekler 35 kiloda Ömer Kaan Demirel ise müsabakaları ikincilikle tamamladı.

Turnuvada; 40 kiloda Nisa Eslem Özgenç ve Feyza Emlek, 50 kiloda Hiranur Uray, 45 kiloda Selen Yaman, +53 kiloda Belinay Pistil, 35 kiloda Cemre Birce Özcan, 25 kiloda Hilal Yıldırım ve +45 kiloda Hiranur Yıldırım üçüncü olarak bronz madalya elde etti.