Uluslararası demiryolu taşımacılığında önde gelen lojistik şirketleri arasında yer alan MFA Lojistik, çok yönlü taşımacılık hizmetlerini 2024’te iki katına çıkarmayı hedefliyor. MFA Lojistik CEO’su Mehmet Asım Uysal, “2024 yılında toplam taşımacılık hizmetimizi tonaj ve ciro anlamında ikiye katlamayı hedefliyoruz” dedi.

MFA Lojistik CEO’su Mehmet Asım Uysal, şirketin 2024 hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılında Orta Asya ve Uzakdoğu ülkeleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelere farklı ürünlerin taşımacılığını üstlendiklerine dikkat çeken Uysal, “2024 yılı, taşımacılık sektörü için önemli fırsatlar barındırıyor. Biz de MFA Lojistik olarak bu fırsatları takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Özellikle Orta Asya ve Uzakdoğu’ya odaklandık. Bu yıl içinde Çin ve Kazakistan’dan gelen blok tren taşımacılığı taleplerini karşılayacağız. Aynı zamanda anlaşmalarını imzaladığımız Türkiye-Özbekistan arasında karşılıklı olarak minimum 500 bin ton muhtelif ürün taşıması projesini 2024 yılında hayata geçiriyoruz.” sözlerini aktardı.

“2023’te 150 bin ton gıda yardımı taşıdık”

Şirket olarak Türkiye, İran, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki dörtlü taşımacılık mutabakatının resmi forward’ı olduklarına dikkat çeken Uysal, 2024 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye sanayisinin makine ekipman ihracatında kritik bir konumda bulunuyoruz. 2023 yılında bölgenizdeki makine ekipman ihracatına önemli katkı sağlamıştık. 2024 yılında da bu katkıya devam edeceğiz.”

Dünya Gıda Programı’nın (WFP) resmi lojistik tedarikçisi olarak 2023 yılında uluslararası gıda yardımlarının lojistiğinde önemli bir rol üstlendiklerine işaret eden Uysal, şu bilgileri paylaştı: “2023 yılında Afganistan, Pakistan ve Filistin’e 150 bin ton gıda yardımı taşıması yaptık. 2024 yılında uluslararası gıda yardımı taşımacılığı hedeflerimizi büyüttük. 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 1 milyon 500 bin tonun üzerinde taşıma gerçekleştirdik. 2024 yılında toplam taşımacılık hizmetimizi tonaj ve ciro anlamında ikiye katlamayı hedefliyoruz.”

“Demiryolu taşımacılığında faaliyetlerimizi genişletiyoruz”

Kızıldeniz’de yaşanan olumsuz gelişmelere de değinen Uysal, “Kızıldeniz’deki kriz sebebiyle demiryolu taşımacılığına talep arttı. Bandar Abbas Limanı bağlantılı gelen talepleri sektördeki tecrübemizle hızlı ve efektif bir şekilde karşılıyoruz. Şirket olarak demiryolu taşımacılığında farklı model vagonlar ve esnek taşımacılık çözümlerimizle ülkeler arası demiryolu taşımacılığı için uçtan uca çözümler sunuyoruz. Demiryolu taşımacılığına talebin artması ile bu alandaki farklı coğrafyalara ulaşarak faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Yeni projelerle 2024 yılında demiryolu taşımacılığında aktif rol alacağız” şeklinde konuştu.

“Yeşil Lojistik Belgesi aldık”

Öte yandan, Mehmet Asım Uysal, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği çerçevesinde 2024 yılı ilk ayında ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ aldıklarını bildirerek, karbon ayak izini ve ekolojik zararı en aza indirme hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları attıklarını vurguladı. Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: “2024 yılı için oldukça iddialıyız. Demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir, verimli ve teknolojik hedeflerimiz var. Uluslararası demiryolu taşımacılığı protokollerinde yer almaya; güvenilir taşımacılık misyonumuzu yenilikçi bir vizyonla geliştirmeye devam edeceğiz.”

Verilen bilgiye göre şirket, yüzde 100 yerli sermayeli lojistik şirketi olarak demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yönetimi ve sigorta hizmetleri kapsamında lojistik hizmetleri sunuyor ve her yıl hedeflerinin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyor.