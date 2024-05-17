Tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturan lojistik operasyonlarının öneminin giderek arttığını belirten Asset Lojistik Sigorta Müdürü Ayşe Çiçek Akdülger, Lojistik operasyonlar çeşitlendikçe ve hacmi arttıkça, operasyonların doğasında var olan risklerin gerçekleşme ihtimallerinin de yükseldiğini belirtti.

Asset Lojistik Sigorta Müdürü Ayşe Çiçek Akdülger, geçmişte olduğu gibi günümüzde de tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturan lojistik operasyonların önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Lojistik operasyonlar çeşitlendikçe ve hacmi arttıkça, operasyonların doğasında var olan risklerin gerçekleşme ihtimallerinin de yükseldiğini belirten Akdülger, tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyebilmesi için, söz konusu risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmekte olduğunu ifade etti. Sigortalamanın bilinen en yaygın risk paylaşım yöntemi olduğunu söyleyen Akdülger, sağladığı yararlar sebebiyle günümüz ticari hayatında çok önemli bir işleve sahip olduğunu ve sigortalama, lojistik operasyonların da vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydetti.

“Freight forwarder’lar da alt taşıyıcılar nezdinde gönderici olarak kabul görürler”

Lojistik servis sağlayıcının sorumlulukları, hizmet alan işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin belirlendiğini aktaran Akdülger, “Bir depolama sözleşmesinde, lojistik servis sağlayıcının sahip olduğu depolarda hizmet alan işletme adına yapılacak mal kabul, ürün toplama, sevkiyat, çapraz yükleme gibi temel faaliyetler ve etiketleme, ütüleme gibi değer katan işlemler gibi nasıl yapılacağı belirtilir. Taşıma sözleşmeleri ise taşınan yüke ilişkin sorumlulukların hangi aşamada hangi tarafta olduğunu belirtmek için kullanılır. Freight forwarder’lar da alt taşıyıcılar nezdinde gönderici olarak kabul görürler ve bu sorumluluğu taşırlar. Lojistik servis sağlayıcı ile hizmet alan işletme arasında yapılan sözleşmede, önceden düşünülmesine ve bunun neticesinde önlenmesine ihtimal bulunmayan, tarafların kendi tasarrufları dışındaki umulmayan veya beklenmeyen durumlar sebebiyle sorumluluklarını yerine getirememe durumunun oluşması “mücbir sebep’’ olarak yer almış ise lojistik servis sağlayıcı, söz konusu durum oluştuğunda, hizmet alan işletmeye karşı herhangi bir sorumluluk taşımaz” dedi.

“Lojistik operasyonların da vazgeçilmez bir parçasıdır”

Geçmişte olduğu gibi bugün de tedarik zincirlerinin ve tedarik zincirlerinin omurgasını oluşturan lojistik operasyonların öneminin giderek arttığını söyleyen Akdülger, “Lojistik operasyonlar çeşitlendikçe ve hacmi arttıkça, operasyonların doğasında var olan risklerin gerçekleşme ihtimalleri de yükselmektedir. Tedarik zincirlerinin kesintisiz işleyebilmesi için, söz konusu risklerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Sigortalama, bilinen en yaygın risk paylaşım yöntemidir ve sağladığı yararlar sebebiyle günümüz ticari hayatında çok önemli bir işleve sahiptir. Sigortalama, lojistik operasyonların da vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir lojistik servis sağlayıcı açısından, her bir operasyona ilişkin sorumluluklara ve risklere değinip, söz konusu risklerin ne tür sigortalarla teminat altına alındığını incelemeye çalıştım” diye konuştu.

Lojistik operasyonlardaki riskler

Lojistik süreçlerde karşılaşılan ana risklere de değinen Akdülger, “Üreticilerden, üretim ülkesinden ya da ürünün kendisinden kaynaklı, tedarik riskleri, Taşınan eşya ile ilgili hasar, çalınma, sabotaj, emniyeti suistimal, fire, beyan, yanlış adrese teslimat, çevre, doğa, mevzuat, güzergah, taşıt ve sürücü, eşyanın niteliği, eşyanın değeri kaynaklı taşıma ve dağıtım riskleri, saklama ortamı, hasar, çalınma, sabotaj, emniyeti suistimal, fire, beyan, çevre, doğa, mevzuat, eşyanın niteliği, eşyanın değeri gibi depolama riskleri, kullanılan teçhizat, uygulanan yöntem ya da kullanılan malzemeden kaynaklı elleçleme ve katma değer riskleri, şirket çalışanları ya da dış kaynak çalışanlar ile ilgili sağlık, hata, kusur ve atlama, bilgi ve belgelerin kaybolması kaynaklı çalışan riskleri, donanım altyapısı, elektronik saldırılar, veri sızdırma, yazılımlardan kaynaklı bilişim riskleri, savaş, çatışma, saldırı, ya da sözleşmelerden kaynaklanan mali yükümlülükleri karşılayamama, ya da öngörülemeyen mevzuat değişiklikleri siyasi ve finansal riskler, deprem, sel baskını, kuraklık, don vb. beklenmedik doğa olaylarından kaynaklı çevre, doğal afet riskleri, müteselsil sorumluluk, operasyonel gecikme, fikri mülkiyet hakları ihlali, haksız rekabet, üçüncü şahıslara yönelik maddi zarar, gelir kaybı kaynaklı başka pek çok riskler de söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.

Lojistik risklerin sigortalanması

Lojistik risklerin sigortalanmasına değinen Akdülger, “Yurtiçi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası, uluslararası karayolu taşıyıcı sorumluluğu sigortası, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası, yeşil kart sigortası, deniz sigortası, demiryolu taşıma sigortası, havayolu taşıma sigortası, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, freight forwarder sorumluluk sigortası, üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, işyeri yangın sigortası, emtia yangın sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, makina kırılması sigortası, elektronik cihaz sigortası, komşuluk mali sorumluluk sigortası, emniyeti suistimal sigortası, kar kaybı sigortası gümrükleme, mesleki sorumluluk sigortası” ifadelerini kullandı.

“Taşınan eşyanın ambalajlama işleminin düzgün yapılması”

Operasyonel işlemler sırasında taşınan veya depolanan eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak, mevcut riskler hakkında müşterileri bilgilendirmek, eşyanın teminat altına alınmasını sağlamak ve sigorta poliçesi detayları hakkında bilgi vermenin önemine değinen Akdülger, “Taşınan eşyanın ambalajlama işleminin düzgün yapılması, ambalajlamada sıkıntılı bir durum söz konusu ise bunu müşteriye iletmek. Taşımanın doğru araç ve taşınan eşyanın özelliğine göre taşıma yapılması. Riskler her taşıma bazında değerlendirilerek uygun sigorta teminatının alındığından emin olmak. Sigorta Departmanı ve operasyon departmanlarının sürekli iletişim halinde kalarak, değişen mevzuat veya operasyonel süreçler hakkında birbirlerinin bilgilerini güncel tutmaları. Müşterileri de aynı şekilde bilgilendirmek. Öngörülmeyen bazı riskler söz konusu olduğunda veya gerçekleştiğinde, bu risklerin teminat altına alınması için şirket içi ve sigorta şirketleri bazında değerlendirmeye alınmasını sağlamak, ileriye dönük hazırlıkları yapmak” dedi.

“Daha kolay yönetilebilmesini sağlayacaktır”

Lojistik servis sağlayıcılar açısından operasyonların daha etkin ve kesintisiz yürütülmesi için kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve sigortalama ile ilgili ihtimalleri bilmenin, müşterilere sunulacak çözümleri çeşitlendireceğini aktaran Akdülger, “Sigorta şirketleri ile lojistik servis sağlayıcıların birlikte yapacakları çalışmalar, tedarik zinciri süreçlerindeki risklerin daha net bir şekilde anlaşılmasını ve daha kolay yönetilebilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.