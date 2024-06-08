Yunus Emre Enstitüsü tarafında Londra’da eğitim verilen kursiyerler İstanbul’un tarihi mekanları gezdiriliyor. Londra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Asistanı Ayşe Kaya, “27 kişilik bir grupla İstanbul Üniversitesindeyiz. Londra’dan İstanbul’u gezmeye geldik. Biz Londra’da Türk kültürünü, tarihini ve dili tanıtıyoruz” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, İngiltere’den davet edilen hat sanatını öğrenen İngiliz kursiyerlerle bir araya geldi. 27 kişilik öğrenci grubu İstanbul’da bulunan Ayasofya Camii, Sultanahmet, Sokullu Mehmet Paşa’da çinilerini, Topkapı Sarayı ve Türk İslam Sanatları Müzesini ziyaret etti. Kursiyerler hem Türk tarihi hakkında bilgi aldı hem de İstanbul’un eşsiz tarihi mekanları gezme fırsatı buldu.

“Biz Londra’da Türk kültürünü, tarihini ve dili tanıtıyoruz”

Londra Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Asistanı Ayşe Kaya, “ 27 kişilik bir grupla İstanbul Üniversitesindeyiz. Londra’dan İstanbul’u gezmeye geldik. Biz Londra’da Türk kültürünü, tarihini ve dili tanıtıyoruz. Hat, Teşrif ve Ebru gibi sanat kurslarımız var. Hat sınıf öğrencilerimiz, hocamızla birlikte buraya geldik. Çünkü icazet alacak hevesli öğrencilerimiz var. Genel Başkanımız Prof. Dr. Abdurrahman Aliy beraber bugün İstanbul Üniversitesindeyiz. 6 gün boyunca İstanbul’dayız. Bugüne kadar Ayasofya Camii, Sultanahmet, Sokullu Mehmet Paşa’da çinilerimizi gördük. Dün hattat hocalarımız ziyaret ettik. Bugün Sümbül Efendiye gidiyoruz, Ebru atölyesi yapacağız. Ardından Topkapı Sarayı ve Türk İslam Sanatları Müzesini gezeceğiz” dedi.